La Fondation Rambourg et l'Université de Columbia ouvrent la voie aux étudiants tunisiens

Envie de s'envoler aux États-Unis pour étudier dans les plus prestigieuses universités du pays? C'est désormais possible grâce à la Fondation Rambourg qui offre une bourse aux étudiants tunisiens pour qu'ils puissent poursuivre leurs études supérieurs à la Columbia University de New-York. La bourse prend en charge l'étudiant durant cinq ans.

"C'est une opportunité pour les étudiants tunisiens de consolider leurs talents et de revenir après pour construire une Tunisie meilleure", explique la Fondation Rambourg sur sa page Facebook.

"C'est une merveilleuse opportunité pour la SIPA (School of International and Public Affairs) et l'Université de Columbia d'approfondir nos liens avec la Tunisie et la région", a affirmé Merit Janow, doyen de l’établissement américain.

"Nous sommes honorés de former ce partenariat avec Columbia", a déclaré Olfa Rambourg. "À mesure que la Tunisie se réinvente, elle a plus que jamais besoin de jeunes leaders capables de sortir des sentiers battus, de penser globalement et de concevoir de nouvelles politiques publiques pour le pays".

Et d'ajouter: "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur endroit que la School of International and Public Affairs pour les aider à atteindre cet objectif".

