Retraite: la commission chargée de proposer la liste des postes de travail pénibles installée

Une commission chargée de proposer la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité été installée samedi à Alger, en vertu de la loi de 2016 relative à la retraite.

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali qui co-présidé avec le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière Mokhtar Hasbellaoui, la cérémonie d'installation de la commission, a affirmé que la commission sera chargée de proposer une liste de métiers à haute pénibilité et la durée minimale d'exposition à ces derniers et les conditions permettant l'abattement de départ à la retraite, conformément à la législation en vigueur.

La commission sera composée de représentants des ministères du Travail et de la Santé, de la Direction générale de la fonction publique et de l'Office national des statistiques (ONS), de professeurs de la médecine du travail, de chefs de services hospitalo-universitaires et d'experts, désignés par la tutelle, a ajouté M. Zemali.

Il s'agit d'une commission intersectorielle comprenant des experts qui sera chargée de mener "des travaux techniques et scientifiques et habilitée à consulter les secteurs concernés et les partenaires socio-économiques et les syndicats des travailleurs et d'employeurs agrées", a-t-il poursuivi.

A cette occasion, le ministre a rappelé les principales règles du système national de sécurité sociale qui couvrent toutes les branches prévues dans les conventions internationales y afférents, comme l'assurance inhérente à la maladie, à la maternité, aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, et l'assurance chômage et l'assurance décès, et la retraite.

Le système de sécurité sociale garantit actuellement "une large couverture sociale au profit de plus de 39 millions de citoyens, et d'autres catégories, à savoir, les personnes démunies et aux besoins spécifiques et ce grâce à la contribution de l'Etat ce qui permet à plus 3,2 personnes de bénéficier de la retraite".

Le ministre a relevé, en outre, "les difficultés financières que connait ce système liées, selon lui, à plusieurs facteurs socio-économiques et démographiques, résultant notamment de la générosité de ce dernier qui présente de larges prestations à de nombreux bénéficiaires même ceux qui n'y contribuent pas directement".

Zemali a indiqué que le Gouvernement a installé durant ces dix dernières années un programme de réformes et de modernisation de la sécurité sociale pour "préserver ses équilibres financiers et partant assurer sa pérennité et modernisation", rappelant les subventions financières de l'Etat de l'ordre de 500 milliards Da et destinées à rétablir les équilibres financiers du système de sécurité sociale.

Le nombre de bénéficières de la retraite proportionnelle et de la retraite sans condition d'âge est estimé actuellement à plus d'un million de personnes sur un total de 3,2 bénéficiaires de la Caisse nationale de retraite (CNR) (soit le tiers) et le montant des retraites est estimé à près de 450 milliards DA".

Le ministre de la Santé de la population et de la réforme hospitalière a affirmé pour sa part qu'il veillait avec le ministre du Travail au suivi du travail de ladite commission et à une meilleure prise charge des préoccupations des travailleurs, ce qui confirme, a-t-il dit, "l'engagement du Gouvernement à traiter les différentes questions professionnelles dans un cadre de concertation avec les différents partenaires sociaux".

