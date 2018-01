Le décollage et l'atterrissage sont les étapes du vol où se produisent la majorité des accidents... et les péripéties de cet petit avion de ligne, un Bombardier Dash8 Q400, le montrent bien. En atterrissant à Düsseldorf (Allemagne) ce jeudi 18 janvier, le pilote de l'appareil a affronté un vent de travers de plus de 110 km/h... des conditions loin d'être idéales pour une fin de vol reposante.