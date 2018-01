Omar Sy a une astuce pour ne pas déprimer en entrant dans la quarantaine

PEOPLE - La quarantaine est parfois un cap difficile à passer. Et c'est sans doute pour cela qu'Omar Sy a choisi de l'envisager d'une manière plus optimiste.

Samedi 20 janvier, jour de son anniversaire, l'acteur a publié une photo de lui avec comme légende: "Rester jeune pour toujours! Je n'ai pas 40 ans. J'en ai 18 avec 22 ans d'expérience." De quoi relativiser le passage dans la quarantaine.

STAY YOUNG FOREVER !!!! 🎈🎈🎈



I am not 40

i am 18 with 22 years of experience 😜 pic.twitter.com/hbrEbWPMvX

— Omar Sy (@OmarSy) 20 janvier 2018