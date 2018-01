RECORD - Sans conteste, elle est l'une des mannequins qui ont le plus marqué l'année 2017. Après avoir enchaîné les défilés et les contrats avec de grandes marques (elle est la nouvelle égérie de la dernière campagne de maquillage Chanel), la mannequin d'origine marocaine de 21 ans, Imaan Hammam, peut se vanter d'un nouveau record: elle détient le plus de couvertures internationales du prestigieux magazine Vogue en 2017.

Imaan a posé, l'année précédente, pour neuf éditions du magazine, photographiée par les plus grands noms de la mode. Vogue Japan en février, par Luigi & Iango, Vogue UK en février, Vogue China en mars et Vogue Arabia en avril, toutes les trois par Patrick Demarchelier.

Elle a également brillé en une de l'édition US du magazine, la plus vendue au monde, en mars 2017, photographiée par Inez & Vinoodh, mais aussi au côté de Pharrell Williams pour les 125 ans du Vogue américain en décembre, avec une couverture et une séance photos signées Mario Testino.

Imaan est talonnée de près par ses consœurs, d'origine palestinienne, Gigi et Bella Hadid qui cumulent, respectivement, 8 et 7 couvertures du magazine. Dans un post instagram, Vogue Arabia les a qualifié de "game-changing Arab models", soit "les mannequins arabes qui bousculent le monde de la mode".

Imaan était, récemment, au Maroc avec une autre mannequin, elle aussi d'origine marocaine, Nora Attal, dans le désert de Zagora, pour les besoins d'un projet encore tenu secret.