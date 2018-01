Dhafer L'abidine élu le meilleur acteur arabe par le magazine "Sayidati"

L'acteur tunisien Dhafer L'abidine a été élu par le célèbre magazine Sayidati le meilleur acteur du monde arabe pour l'année 2107.

Le vote est partagé entre les critiques et le public de tout le monde arabe.

Découvert par le grand public dans la série ramadanesque "Maktoub", Dhafer L'abidine a enchaîné les rôles en Tunisie mais également en Égypte et à l'international. Remarqué, il a fait partie du casting du film Sex and the city 2. Il a joué en 2017 dans deux feuilletons à savoir "Caramel" et "Halawat Al-Donia" où il a décroché un rôle principal en compagnie de la star tunisienne Hend Sabri.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.