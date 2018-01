Maram Ben Aziza a fait parler d'elle le jour de son mariage. Sa robe, n'a pas laissé les internautes indifférents, c'est même THE sujet du jour.

Habillée par Rim Gharbi dans une "robe crée pour l'occasion", l'actrice et mannequin tunisienne apparait dans une robe à double facette, toute en dentelle. De dos, on voit une longue traine, de face, un haut à volants et un pantalon.

A post shared by rim gharbi (@rim_gharbi_haute_couture) on Jan 19, 2018 at 8:39am PST

Pour certains, c'est un total flop, "c'est vulgaire", la robe "n'est pas jolie", "est indécente", et les internautes ne se sont pas retenus de lancer leurs critiques dans des statuts ou dans les commentaires. D'autres ont au contraire aimé la robe et félicité les mariées, dénonçant la méchanceté gratuite et la jalousie des autres.

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

capture d'écran

Le 20 janvier 2018 témoignera de ce tollé provoqué par une robe de mariage qui pullule sur les fils d'actualités sur les réseaux sociaux.

Mais est-ce vraiment le bon moment de s'occuper de la robe de Maram Ben Aziza? Devant la crise actuelle par laquelle passe le pays, certains ont choisi de répondre à leurs concitoyens, leurs rappelant les causes importantes à ne pas oublier, non sans sarcasme:

Voici en prime les photos du mariage de Maram Ben Aziza, partagée par la créatrice de la robe, Rim Gharbi.

