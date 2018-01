De jeunes artistes revisitent les marques cultes du Maroc

ART - Quand l'art et le marketing se rejoignent. La troisième édition du concours "Brand Your Morocco", s'est tenue ce 18 janvier en marge du colloque "Brand Your Morocco & Your Africa". À cette occasion, une expositionintitulée "Label’Art" a été inaugurée, pour explorer "les liens entre les milieux culturels et économiques", comme le rapporte la commissaire de l'exposition Kenza Amrouk. Cette année encore, le thème du concours était l'influence des marques marocaines sur les artistes. Et certains n'ont pas manqué d'imagination, du camion entièrement réalisé avec des canettes de bière Casablanca, à la bibliothèque AttijariWafa bank, en passant par un tableau en hommage à Hit Radio réalisé en totalité... avec des pièces de postes radiophoniques.

Art et économie, deux mondes en constante collusion

Depuis trois ans déjà, l'événement "Brand your morocco" met l'accent sur l'importance des marques africaines et leur positionnement dans le continent: "l'objectif est de montrer, à travers nos tables rondes, l'importance des marques locales et ce qui devait être fait pour développer ces marques en Afrique, car ce sont elles qui aideront au développement du continent", explique au HuffPost Maroc Patricia Desever-Kapferer, organisatrice de l'événement.

Pour cette dernière, l'organisation d'un concours pour jeunes artistes en marge de ce colloque économique n'a rien de contradictoire: "Il n'y a pas de développement sans culture et sans éducation. L'idée était surtout de montrer comment l'économie et la culture peuvent être mêlées. Je considère que les marques s'inspirent de leur environnement culturel. D'autre part, et depuis des siècles, c'est l'économie, par le biais de mécènes, qui permet aux artistes d'émerger. Et le continent africain rayonne par ses artistes".

"Les marques sont influencées par le graphisme et la culture", poursuit-elle, ajoutant que le choix s'est porté sur 3 disciplines, design, art plastique et photo, distinguant pour chacune d'elle deux lauréats, distingués par un travail relatif à la marque Maroc et aux marques marocaines.

Et il est vrai que les travaux de ces artistes, exposés à l'hôtel Sofitel Tour Blanche, sont un véritable patchwork des marques qui ont marqué les Marocains.

Parmi les lauréats cette année, Sabrine Lahlach, étudiante à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, a choisi de réaliser une lampe en s'inspirant de la marque de sucre "Cosumar": "Je me suis inspirée des couleurs et des côtés rudes de l'Afrique et je les ai mêlés à la culture marocaines", déclare la jeune étudiante au HuffPost Maroc. Cette dernière a conçu une lampe inspirée des fameux cônes de sucres et arborants plusieurs trous diffusant la lumière. "Dans certaines régions du Maroc pendant les célébrations, les personnes prennent le cône de sucre et mettent des bâtons d'encens. C'est de cela dont je me suis inspirée", explique-t-elle.

La lampe a remporté le premier prix de la catégorie design. À la seconde position on retrouve Soufyan Moubarik, designer, qui lui s'est inspiré du logo d'Attijariwafa bank, "ma banque", précise ce dernier au HuffPost Maroc. Le jeune artiste a pris un parti pris très éloigné de celui que l'on associe traditionnellement à la banque: "J'ai choisi de parler d'une banque d'information, de culture pour les Africains plutôt que parler d'argent", explique-t-il. "J'ai divisé la carte de l'Afrique en plusieurs morceaux, en forme de puzzle pour faciliter le travail et me donner une vision claire, en utilisant les trois couleurs d'Attijari. J'ai par ailleurs travaillé sur un design facile à monter et démonter".

Le concours pourrait d'ailleurs s'ouvrir l'an prochain aux artistes africains, comme l'espère Patricia Desever-Kapferer. L'occasion de découvrir d'autres propositions artistiques, et les marques qui ont marqué nos voisins du sud.

Voici les quatre autres vainqueurs de l'édition 2018 du concours "Brand your Morocco":