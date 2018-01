Les lunettes de soleil de Matrix font leur come-back

MODE – L'ère des lunettes de soleil de mouche est bel et bien révolue. Voici venu le temps des modèles beaucoup plus petits, plus fins, voire rétrécis, à l'image des paires arborées ce mois-ci par la mannequin Gigi Hadid et Zayn Malik, l'ancien membre des One Direction.

Leurs verres laissent même dépasser les yeux de leurs propriétaires de quelques millimètres. Quitte à les faire paraître parfois pour des personnages tout droit sortis de Matrix.

Pur produit des années 90–début des années 2000, ces (très) petites lunettes de soleil ont fait leur réapparition à l'occasion des défilés de prêt-à-porter Balanciaga, au printemps 2017, comme le relève le site de Dazed. Elles font leur grand retour actuellement, d'après le site du Harper's Bazar, et ont conquis le cœur, à défaut de protéger complètement les yeux, de nombreuses célébrités.

On a remarqué la monture blanche élégante de Rihanna, lors du dernier festival de Cannes. La jeune actrice de "Stranger Things" Millie Bobby Brown pose avec un modèle plus arrondi, au mois de décembre 2017. Pour Solange Knowles: un modèle rouge efficace en Une du numéro de janvier 2018 de Surface.

Et parce qu'aucune tendance ne passe à côté de Kanye West, celui-ci a demandé à son épouse Kim Kardashian de se débarrasser de ses lunettes oversize, comme elle a raconté à ses sœurs.

Difficiles à porter

A mi-chemin entre une féminité high-tech et un retour aux sources de l'élégance classique, les petites lunettes peuvent être parfois déroutantes. Comme celles du créateur de mode George Keburia, qui en a fait l'un des accessoires de prédilection de ses dernières collections.

Destinées à la fois aux hommes et aux femmes, elles sont tout de même difficiles à porter. Comment expliquer leur succès?

"Etonnament, de nombreux clients racontent que les lunettes ne vont pas avec la forme de leur visage mais les achètent quand même. Je pense que cela leur donne une esthétique solide et plus de confiance en eux", a-t-il expliqué à Dazed.

