Les dates de la 54e édition du Festival International de Carthage annoncées

La 54ème édition du Festival International de Carthage (FIC), rendez-vous incontournable des soirées estivales, se tiendra du 13 juillet au 15 août 2018, annonce un communiqué de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques, relevant du ministère des Affaires culturelles.

Créé en 1964, le Festival International de Carthage est considéré comme étant l’un des plus prestigieux évènements artistiques à l’échelle nationale, régionale, arabe et africaine, dédié spécialement à la chanson ainsi qu’à d’autres expressions artistiques tels que le théâtre, la danse et le cinéma et accueillant d’artistes issus des quatre coins du monde.

L’amphithéâtre romain de Carthage doté d’une capacité d’accueil de près de 8 mille spectateurs abrite les principaux spectacles indoor du festival.

L’édition précédente de ce festival annuel, organisé habituellement entre les mois de juillet et d’août, s’est tenue du 13 juillet au 19 août 2017 sous la présidence de Mokhtar Rassaa, nommé en mars dernier suite à la démission de l’ancienne présidente Amel Moussa qui avait quitté son poste sur fonds de désaccord avec le comité de direction, juste quelques mois après sa nomination en décembre 2016.

