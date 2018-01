La DGSN lance sa chaîne YouTube

COMMUNICATION - Quelques mois après l'organisation d'une première journée portes ouvertes destinée à faire découvrir au grand public les coulisses des forces de l'ordre, la DGSN continue sa campagne de communication auprès des Marocains.

Dernier né de cette stratégie d'ouverture, une chaîne YouTube. Une chaîne intitulée "La sécurité et les citoyens" a ainsi été lancée par la DGSN le 11 janvier dernier. Une vidéo mise en ligne il y a quatre jours donne d'ailleurs le ton de cette nouvelle stratégie, en affirmant notamment que "jusqu'à présent, ils travaillaient en secret":

Dernière vidéo en date, celle publiée hier veut pour sa part montrer aux citoyens la marche qu'il convient de suivre en cas d'agression, notamment de vol à main armée, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous:

Une vidéo publiée il y a 24h et qui récolte déjà plus de 14.000 vues.

L'opération séduction se veut manifestement musclée. Parmi les autres clips diffusés sur la chaîne, on en retrouve notamment une illustrant le travail des équipes de sécurité rapprochée du BCIJ, ou encore une montrant les équipes de "recherche et d'intervention". Une intervention très acrobatique, le tout présenté avec effets sonores et musique façon film d'action hollywoodien.