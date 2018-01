Le Congrès américain échoue à adopter une loi de dépense, entraînant le "shutdown" du gouvernement fédéral

ÉTATS-UNIS - Le Congrès américain a échoué, vendredi, à adopter une proposition de loi de financement des dépenses, entraînant une paralysie du gouvernement fédéral "shudtown" à la veille du premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump.

La mesure, adoptée, jeudi, par la chambre des représentants par 230 voix contre 197, dans le but de permettre une extension de quatre semaines, jusqu'au 16 février, a échoué à réunir un nombre suffisant pour son adoption au Sénat.

Quelques heures avant cette annonce, le président américain s'était montré optimiste sur Twitter en annonçant une "excellente réunion" avec Chuck Schumer, chef de fil des démocrates au Sénat:

Excellent preliminary meeting in Oval with @SenSchumer - working on solutions for Security and our great Military together with @SenateMajLdr McConnell and @SpeakerRyan. Making progress - four week extension would be best!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 janvier 2018