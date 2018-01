U2 tacle Trump dans son dernier clip et fait entrer le KKK à la Maison Blanche

RACISME - Plus d'un an après son investiture, les critiques envers Donald Trump ne faiblissent pas. Fortement critiqué par Hollywood, Meryl Streep en tête, le président américain ne plaît pas plus aux musiciens. Le groupe irlandais U2 et l'Américain Justin Timberlake ont récemment sorti leurs nouveaux clips et ceux-ci ne devraient pas faire danser le président.

Ce jeudi 18 janvier, U2 a sorti la vidéo "Get Out of your Own Way", un clip animé où l'on peut voir le groupe de suprémacistes blancs, réputé pour sa violence, Ku Klux Klan (KKK) entrer à la Maison Blanche et évoluer en plein jour sous le linceul blanc et le chapeau pointu que portent ses membres, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Justin Timberlake n'a pas seulement reproché au président américain ses propos racistes. Dans le clip "Supplies", le chanteur a mis sur le même plan des images de violences policières mais aussi d'Harvey Weinstein et des messages féministes comme pour rappeler que Donald Trump a beaucoup été accusé d'agressions sexuelles.

Ces deux clips semblent être sortis le même jour par un simple fait du hasard, mais tombent quelques jours après une nouvelle polémique pour le président américain. Alors que Donald Trump était déjà taxé de raciste depuis sa campagne présidentielle et des propos tenus sur les immigrés, une nouvelle phrase lâchée sur l'immigration venant d'Haïti et de pays d'Afrique noire, ont fait resurgir ces accusations.

Donald Trump avait même fini par s'expliquer devant les caméras déclarant qu'il est "la personne la moins raciste" qu'on ait jamais interviewé.