La société nationale des transports ferroviaires d'Algérie reçoit le premier train "Coradia Polyvalent"

Alstom expédie le premier des 17 Coradia Polyvalent commandés par la Société Nationale des Transports Ferroviaires d’Algérie (SNTF) le 29 juillet 2016. Le train sera acheminé vers le port de Savone (Italie) pour embarquer à destination du Port d’Alger (Algérie) où il est attendu vers le 29 janvier 2018. Les livraisons des trains suivants se feront jusqu’en juillet 2018. Ces trains desserviront les grandes villes Algériennes et sont conçus et fabriqués sur le site d’Alstom à Reichshoffen en France, indique un communiqué de l'entreprise Alstom.

"Nous célébrons aujourd’hui le départ du premier train Coradia vers l’Afrique et nous sommes fiers de livrer ce premier train à la SNTF en Algérie. Grâce à la confiance de notre client et l’engagement de nos équipes, le planning de livraison a été parfaitement respecté et se poursuivra jusqu’en juillet 2018. Avec ce projet, nous sommes heureux de pouvoir contribuer au développement de la mobilité dans ce pays", indique Henri Bussery, Directeur Général d’Alstom en Algérie.

Le Coradia Polyvalent destiné à l’Algérie est un train Grandes Lignes bi-mode (diesel et électrique- 25kV) pouvant circuler à une vitesse de 160 km/h. D’une longueur totale de 110 mètres, le train comporte six voitures et offre une capacité de 254 passagers dont 60 en première classe.

Le Coradia Polyvalent répond aux besoins de SNTF et de ses passagers. Il est adapté aux conditions climatiques du pays (sable, températures élevées) et dispose d’un système de climatisation très performant. Par ailleurs, ce train dispose d’un plancher bas facilitant l’accès et le déplacement à bord en particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Enfin, l’architecture du train et sa motorisation performante permettent des conditions d’exploitation optimisées. L’aménagement du train s’inscrit dans les derniers développements engagés par SNTF et permettent d’offrir un confort de voyage optimum.

Le site d’Alstom à Reichshoffen en France assure la conception, la fabrication et la validation des 17 trains. Cinq autres sites en France participent à ce projet : Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour les chaînes de traction et Villeurbanne pour l’informatique embarquée et l’information voyageurs. Les trains d’Alstom de la gamme Coradia bénéficient de 30 ans d’expérience, avec plus de 4 milliards de kilomètres parcourus par 3000 trains.

