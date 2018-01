Les grandes tendances robes de mariée pour 2018

Les tenues de mariée n'échappent pas aux tendances chaque année. Voici les grands courants de 2018 pour les heureuses qui diront oui au cours des prochains mois. Pour celles qui n'auraient pas encore mis la main sur la robe de leurs rêves, voici de quoi vous inspirer! Un indice avant de commencer? Le blanc est le grand gagnant.

Le pantalon!

Pourquoi imaginer que la mariée porte forcément une robe? Le pantalon est l'un des courants hot de cette année. En combinaison une pièce notamment, la mariée s'affranchit des codes classiques.

Photo: La combinaison signée Naeem Khan

La jupe et le haut séparés

Disons que cette tendance a franchement du bon! Aimer le haut, mais pas le bas - ou inversement - est assez courant. Cette année, fini les prises de tête, on dissocie les deux pour obtenir la tenue qui vous séduit de pieds en cape.

Le bustier avec ou sans brides

Porter un bustier pour le grand jour? Ben tiens, c'est à la fois chic et glamour. On pourra y glisser par dessus une cape transparente - autre courant de 2018 - que l'on retirera au besoin et selon l'heure de la cérémonie.

Photo: Le bustier signé Naeem Khan

Les manches longues

Elles se font transparentes et légères pour habiller joliment le bras. On a dit mariage pas couvent!

La classique dentelle

C'est un incontournable, et franchement comment ne pas céder à la tentation de porter de la dentelle qui est synonyme de romantisme, de glamour et de fraîcheur? La réponse est induite dans la question!

Les transparences

Dans la lignée de la dentelle, les transparences sont aussi un grand classique pour ne pas dire un incontournable de la robe de mariée. Rien de mieux pour créer des illusions ou des effets de volumes ici ou là.

Côté accessoire?

Le must de 2018 sera la couronne dans les cheveux, de fleurs naturelles de préférence. Elle encadre une chevelure lâchée ou les cheveux ramassés en un petit chignon bas, autre tendance hot.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.