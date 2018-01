À Montréal, cette voiture sculptée dans la neige a reçu un PV

INSOLITE - Que pouvaient bien faire les Montréalais après avoir pelleté la neige, tombée en abondance ces dernières semaines? Un entrepreneur a eu la brillante idée de jouer un vilain tour aux policiers québécois avant que sa rue soit déneigée par les services de la ville.

Simon Laprise, de la compagnie L.S.D. (Laprise Simon Designs), a dû déblayer devant chez lui pour pouvoir accéder à sa voiture. Quoi de plus normal au Canada en plein hiver? Résultat: un gros tas de neige devant chez lui, comme on a l'habitude d'en voir partout à Montréal.

C'est là que Simon Laprise a décidé de mettre ses talents d'artiste à contribution pour créer... une voiture de neige. Il ainsi réalisé la sculpture d'une voiture aux lignes sportives, qui change du classique bonhomme de neige.

Les policiers, qui ont aperçu cette "voiture" stationnée lors d'une opération déneigement, sont descendus de leur véhicule pour remettre une contravention au fautif... et se sont, évidemment, bien fait avoir.

Ces derniers ont l'air d'avoir beaucoup d'humour et ont très bien pris la blague, si on se fie à la "contravention" laissée sur la "voiture": "Vous avez fait notre soirée!", ont écrit les policiers, amusés par l'idée de cet artiste amateur.

Les photos de la police inspectant la sculpture de neige ont été partagées plus de 1300 fois sur Facebook. D'après les informations de Radio Canada, Simon Laprise avait déjà réalisé cinq voitures du même type. Cependant, c'est bien la première fois qu'il ose l'exposer aux yeux de tous dans la rue. L'artiste aurait passé quatre heures à modeler son oeuvre et a expliqué qu'il comptait "bien continuer à en faire. C'est plaisant, c'est du matériel gratuit, et ça garde la forme" a-t-il déclaré au média canadien.

