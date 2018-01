Maître Gims dévoile sa reprise du carton planétaire "Mi Gna"

MUSIQUE - La star de la chanson française revient avec un nouveau titre, et pas n'importe lequel. Il dévoile aujourd'hui son très attendu remix du hit arménien "Mi Gna", le tube de DJ Super Sako et Hayko, qui a envahi les clubs et les radios du monde entier, et notamment du Maroc.

C'est d'ailleurs lors de l'un de ses séjours au Maroc que Maître Gims aurait découvert cette chanson, et aurait enregistré sa propre version dès le lendemain, rapporte la radio française NRJ.

Sorti en 2016, "Mi Gna", qui signifie "ne pars pas" en arménien, a été visionné plus de 138 millions de fois sur Youtube et s'est classé numéro 1 au Maroc, en Turquie, en Israël, en Arabie Saoudite, en Libye et en Égypte. La reprise de Maître Gims, qui conserve les voix de DJ Super Sako et le désormais célèbre refrain en arménien du chanteur Hayko, est le second extrait de son très attendu album "Ceinture Noire".

L'annonce du remix avait fait le buzz sur instagram, où le chanteur maintenait le suspens avec plusieurs publications ces derniers jours.

Le clip, tourné à New York avec Dj Super Sako, cumule en quelques heures plus de 400.000 vues et 31.000 like. Autant dire que l'on n'a pas fini d'entendre sur les ondes ce remix, qui s'annonce comme le tube de l'hiver.