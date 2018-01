Jumia Travel organise les "African Travel Awards" pour booster le tourisme en Algérie

Westend61 via Getty Images

Jumia Travel, 1er portail de réservation d’hôtels en ligne en Afrique organise la seconde édition des African Travel Awards le 25 janvier prochain. Pour cette édition 2018, la cérémonie se tiendra en simultanée dans 8 pays : Algérie (1ère édition), Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie et le Kenya.

C'est dans l'optique de participer à la promotion du secteur du tourisme en Afrique que Jumia Travel organise les African Travel Awards.

Ces awards répondent en effet au besoin d’inciter les hôteliers à toujours améliorer leur qualité de services et visent à reconnaitre et récompenser les acteurs qui participent à une meilleure promotion de leur destination et au rayonnement du tourisme en Afrique.

Parmi les prix décernés pour les acteurs locaux : les hôtels préférés, les compagnies aériennes préférées, les sites et blogs de voyages préférés, les coups de cœurs des voyageurs, les meilleurs hôtels Business, les meilleurs hôtels par régions pour l’année 2017.

Le jury des African Travel Awards, composé de professionnels de haut niveau du tourisme dans les pays participants a retenu plusieurs nominés et le grand public est désormais appelé à voter localement pour ne retenir qu’un lauréat par catégorie et par pays.

Les lauréats des African Travel Awards 2018 seront honorés au cours d’un cocktail organisé le 25 janvier 2018 simultanément à Lagos, Alger, Dakar, Abidjan, Accra, Douala, Dar Es Salaam et Kampala, principalement dans les hôtels AccorHotels partenaires.

