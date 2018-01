La Tunisie présentera plusieurs projets d'investissements dans le sud tunisien en France

"Quelque 50 fiches de projets seront présentées lors des journées de promotion de l'investissement dans les régions du Sud de la Tunisie qui auront lieu du 12 au 16 mars prochain dans cinq villes françaises", a déclaré, jeudi après-midi, le président directeur général du pôle industriel et technologique de Gabès "Pol.i.tech Gabès", Mohamed Razak Jeday lors d’une réunion à Paris.



Organisée par le consulat général de Tunisie à Paris, la réunion s’inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne de promotion du Sud de la Tunisie dans les villes de Lille, Dijon, Nancy, Montpellier et Paris.



L’ambassadeur de Tunisie en France, Abdelaziz Rassâa a souligné que les régions tunisiennes seront un élément de développement économique important en partenariat avec des régions françaises. Et de préciser: "il existe des opportunités d’investissements dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets et l’agriculture biologique".



Le consul Naoufel Zayadi a indiqué que l’objectif de cette campagne de promotion est d'établir des partenariats gagnant- gagnant entre les hommes d’affaires tunisiens et français ainsi qu'entre les entreprises et les établissements des deux pays.



Auparavant, le PDG de "Pol.i.tech Gabès" a présenté les opportunités d’investissement dans la région de Gabès et du Sud Est qui sont d’après lui "un gisement économique". Jeday souligne que "60 % du minerai du phosphate sont transformés à Gabès en acide phosphorique et en engrais chimiques en plus de 25 % de la production nationale d’électricité". "La ville de Gabès se caractérise par la richesse de la nappe géothermale", a ajouté le PDG de "Pol.i.tech de Gabès".

Le président de la République française, Emmanuel Macron effectuera une visite officielle en Tunisie les 31 janvier et 1er février prochain. Le président français qui sera accompagné de plusieurs ministres et hommes d'affaires aura, également, une entrevue avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, pour "passer en revue le programme de la coopération bilatérale et identifier les moyens de développer le partenariat tuniso-français dans tous les domaines".

