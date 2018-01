GROSSESSE - La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé être enceinte de son premier enfant vendredi. La naissance du bébé est prévue pour mi-juin.

Jacinda Ardern, 37 ans, est arrivée au pouvoir en octobre 2017. Pendant la campagne, elle avait été bombardée de questions sur les conséquences d'une éventuelle maternité. "Il est totalement inacceptable de dire en 2017 que les femmes doivent répondre à cette question", avait-elle rétorqué. "Le choix du moment pour avoir des enfants appartient aux femmes. Cela ne doit pas déterminer le fait de décrocher ou non un emploi".

La Première ministre a ainsi déclaré "ne pas être la première femme à être multitâche" et à combiner son travail et un bébé. Avec humour et dans un souci de totale honnêteté, elle a aussi confié avoir souffert de nausées matinales. Jacinda Ardern prendra six semaines de congés après la naissance; pendant ce temps, le vice-Premier ministre Winston Peters sera aux commandes du cabinet.

Elle a reçu les félicitations du Premier ministre australien Malcolm Turnbull. "Quand nous nous sommes parlé au téléphone ce matin, vous aviez l'air plus heureuse que quand vous aviez gagné l'élection!".

