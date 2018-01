Faouzi Benzarti, nouveau coach du Wydad

FOOTBALL - Le technicien tunisien Faouzi Benzarti a été nommé officiellement, ce vendredi, nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca à la place de Houcine Ammouta.

L'ex-coach de l’Espérance sportive de Tunis (EST) et de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) a scellé un contrat d’un an et six mois avec les Rouge et Blanc, a déclaré à la presse Saïd Naciri, président du club casablancais.

Faouzi Benzarti et Saïd Naciri

Faouzi Benzarti, qui reste l’entraîneur tunisien le plus capé, comprenez le plus sélectionné en équipe nationale, a déjà entraîné l’autre club prestigieux de Casablanca, le Raja, en 2013, et aura pour mission de conserver le titre africain des clubs conquis l’an passé par le Wydad.

Son prédécesseur Houcine Ammouta a été limogé le 9 janvier suite aux nombreuses défaites du club lors de la Botola.