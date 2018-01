Quand le couscous en France sert à ouvrir les papilles et les coeurs pour un monde plus solidaire

Partager un plat de couscous savoureux, rien de plus régalant. Quand le partage devient plus que culinaire et sert à assouvir les appétits des jeunes en quête d'éducation et de culture, c'est encore plus délectable. C'est l'essence de l'entreprise Mamie Couscous, lancée par trois entrepreneurs sociaux; François-Afif Benthanane, Olfa Rambourg et Sandie Jaidane.

Opter pour le Mamie couscous, c'est choisir de faire un don solidaire au fonds de dotation Rambourg qui finance des associations partenaires travaillant pour l’éducation et la culture des enfants en France et au Maghreb.

En plus d'être un couscous solidaire, il est aussi bio, sans gluten et garni avec des légumes de saison concoctés par des petits producteurs locaux. Le plat est préparé ensuite à l'ancienne par des mamies cuisinières, qui y mettent leur savoir faire ancestral pour une goût authentique.

La société propose la livraison de couscous à domicile ou au lieu de travail mais aussi le service d'une mamie traiteur, qui se déplace pour préparer le couscous sur place.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.