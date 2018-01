Avec la 5G, un opérateur perdra le lien historique avec la téléphonie

Ultrafast 5G wireless network on display of speedometer. 3D illustration. | jamesteohart via Getty Images

Grâce sa forte capacité réseau, la 5G nous renvoie des signaux du futur. Elle nous fera oublier que les opérateurs des télécommunications mobiles étaient des compagnies de téléphone. Cette nouvelle technologie mobile sort à peine de la phase expérimentale, avec l’adoption de la première norme officielle 5G publiée le mois dernier.

Les premiers déploiements techniques sont attendus au plus tard dans l’année ou au début de 2019, et les déploiements commerciaux ne seront terminés qu'au début des années 2020. En plus des vitesses très élevées et des connexions à faible latence, la 5G a le potentiel immédiat de gérer simultanément plusieurs terminaux mobiles sans encombrer le réseau.

Ne pas avoir à s'inquiéter de la congestion du réseau signifie que les techniciens peuvent tirer parti de la connectivité plus qu’ils ne le font aujourd'hui, et qu'une faible latence permettrait d’effectuer en temps réel des calculs grâce à des outils fonctionnant dans le Cloud. Ce qui est de nature à donner un coup de pouce aux logiciels de l’intelligence artificielle et des technologies associées, telles que les voitures autonomes, les systèmes à commande vocale et les robots.

La voiture autonome en est le meilleur exemple. La 5G lui permettrait d’échanger en permanence de grandes quantités de données avec les réseaux Cloud. Le véhicule signalerait constamment de ses conditions locales, et utiliserait les données des voitures voisines pour évaluer la meilleure manière d’agir à un instant donné. Les véhicules pourront alors communiquer directement entre eux pour passer le plus efficacement possible à travers les feux de circulation.

Une faible latence sera également vitale pour la réalité virtuelle (VR) qui s’appuie aujourd’hui sur des casques attachés à des ordinateurs puissants pour obtenir de meilleurs résultats. La 5G permettra également aux créateurs de capturer sur le terrain et en direct des vidéos à 360 degrés et de les diffuser aux spectateurs pour un visionnage immédiat. Beaucoup d'autres technologies sont susceptibles d'être améliorées par la 5G comme l'Internet des Objets (IoT) et les applications que les développeurs n’ont pas encore conçues, mais qui pourraient bientôt devenir vitales pour des millions de vies humaines. La 5G est susceptible de devenir le lien qui unit des technologies dans plusieurs domaines comme la télémédecine, l’agriculture intelligente, la crypto-monnaie et bien d’autres, ce qui placera les opérateurs mobiles au centre de la civilisation mondiale moderne.

