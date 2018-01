Six Marocains retenus parmi les personnalités arabes les plus influentes du monde arabe

MONDE ARABE - Six personnalités marocaines ont été retenues pour rejoindre le Global Influence 2018, qui répertorie les 100 personnalités arabes les plus influentes.

Le classement est établi par le Think Thank suisse Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) qui réalise cette liste depuis 2012. Parmi les Marocains figurant dans le classement, en trio de tête, on retrouve à la 48e place le théologien Saïd Al-Kamali, à la 66e le philosophe Taha Abdurrahman, et en 71e place le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay. Le YouTuber marocain Amine Ragheeb (74e), l'homme politique et membre du PJD Abou Zaid Al Idrissi (93e) et le leader du Hirak Nasser Zefzafi (107e) sont également présents.

Une liste bien différente de celle établie en 2016, qui comptait cinq Marocains et classait notamment Cheb Khaled, qui détient la double nationalité marocaine et algérienne, en tête des personnalités marocaines les plus influentes (7e place).

Au niveau du classement général les Égyptiens sont les plus représentés avec 23 personnalités figurant dans le classement, suivis des Saoudiens avec 22 noms cités. Seules 18 femmes sont représentées cette année. Du côté de l'Algérie et de la Tunisie, chaque pays est représenté par 5 personnes.

Cette année, le Think Thank fait remarquer que, malgré la présence encore importante des "penseurs religieux" au sein des 10 personnalités les influentes, les "intellectuels" prennent également de plus en plus de place dans la sphère d'influence. Ainsi, la personnalité arabe la plus influente de 2018 retenue dans cette catégorie est le poète saoudien Mohammed Al Rayan.