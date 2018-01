Classement des passeports: L'Allemagne reprend la tête du classement, la Tunisie grimpe à la 69e place

adamico70 via Getty Images

L'Allemagne regagne sa première place dans le nouveau classement des passeports les plus puissants au monde de 2018, publié par Henley & Partners.

Selon Henley, le passeport allemand permet désormais l'accès à 177 pays, contre 176 en 2017.

Le classement Henley est basé sur "des données exclusives fournies par l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui maintient la base de donnée sur les informations de voyage la plus large", précise le site.

Le Singapour est à la deuxième place du classement, ex-aequo avec la Suisse. 176 pays sont exemptés de visa pour les ressortissants de ces deux pays.

Huit pays -Danemark, France, Italie, Japon, Norvège, Suède et les États-Unis- occupent la troisième place. Ces derniers profitent de 175 destinations sans visa.

Le passeport tunisien arrive à la 69e place sur 104 pays et permet d'accéder à 66 pays sans visa. La Tunisie laisse donc derrière elle 35 pays dont le Maroc (74e), l'Algérie (88e) et la plupart des autres pays africains subsahariens et ainsi que les pays arabes.

Selon ce classement, la Tunisie enregistre trois destinations de plus qu'en 2017, où, dans ce même classement, le pays figurait à la 74e place, avec 63 destinations sans visa.

En janvier dernier, le cabinet de conseil financier Arton Capital avait publié son "passport index" . Dans celui-ci, l'Allemagne domine bien le classement, mais avec 161 pays sans visa. Le Singapour, ainsi que sept autres pays occupent la deuxième place avec un score de 160 pays. Quant à la Tunisie, elle occupe la 66e place, avec le Cuba et le Cap-Vert, et profitent de 63 pays sans visa.

