LPA: lancement prochain de la fixation des quotas des wilayas

Le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville procèdera prochainement à la fixation des quotas des logements promotionnels aidés (LPA) à travers tous les wilayas du pays, a appris l'APS auprès du ministère.

"Le programme LPA prévoit 70.000 unités et peut être revu à la hausse", avait précisé le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar lors d'une réunion avec la Commission de Finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Les walis seront informés du quota de logements de chaque wilaya après l'élaboration des listes finales en vue de leur permettre de se lancer dans le parachèvement des démarches relatives à l'attribution des assiettes foncières.

Le ministère s'attèle actuellement à parachever les textes réglementaires encadrant la formule LPA, lesquels seront mis à la disposition des autorités locales et des intervenants pour la lancer sur le terrain.

Le ministre avait annoncé , par ailleurs, que le "décret exécutif relatif à cette formule sera signé par le Gouvernement dans les jours à venir".

Par ailleurs, les Assemblées populaires communales (APC) connaissent un afflux considérable de citoyens venus s'informer sur les conditions leur permettant de bénéficier de cette formule ainsi que ses modes de financement, a constaté mercredi l'APS au niveau de plusieurs APC d'Alger.

Beaucoup de citoyens misent sur cette formule, notamment la classe moyenne, ceux qui n'ont pu souscrire à d'autres formules et les chômeur pour accéder à un logement.

En réponse aux préoccupations des députés lors d'une réunion avec la Commission finances et budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au débat autour du projet de règlement budgétaire de 2015,M. Temmar avait affirmé que cette formule focalise sur l'organisation de l'aspect financier afin de préserver les ressources financières à travers le flux des fonds par la Caisse nationale du logement (CNL) pour assurer la poursuite des opérations de réalisation.

Le ministre a souligné que cette formule est le résultat d'une révision de plusieurs programmes "éparpillés" depuis des années, qui ont été , a-t-il dit, recyclés et regroupés en un programme comprenant 70.000 unités.

Les wilayas avaient transmis, la semaine passée, à la tutelle les plans cadastraux, exception faite de la wilaya de Tizi Ouzou qui connait des problèmes avec les propriétaires privés.

Le secteur ne va pas recourir aux terrains agricoles pour couvrir le foncier nécessaire à la réalisation de cette formule.

Dans le grand Sud, des agglomérations de logements individuels seront réalisées suivant la nature de chaque région, en laissant le choix au responsable local pour l'aspect externe et au bénéficiaire pour l'aménagement interne.

Selon M. Temmar, le prix sera fixé selon la nature de chaque région et le niveau de l'aide accordée par l'Etat, précisant que le prix moyen sera identique à celui de la formule location-vente, à savoir 50.000 dinars (5 millions de centimes) le mètre carré, hors prix du foncier.

Le montant définitif du LPA sera fixé après la répartition des souscripteurs en 4 zones, chacune regroupant plusieurs wilayas, et qui seront définies dans le cadre d'un décret exécutif en voie de signature.

Destiné à la classe moyenne et aux citoyens qui n'ont pu souscrire à d'autres formules, cette formule s'adresse aux citoyens ayant un revenu se situant entre 0 et 6 fois le salaire national minimum garanti (SNMG), à savoir du chômeur au salarié qui perçoit 108.000 Da pour l'éradication des habitations précaires.

