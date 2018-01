"Le gang des grosses joues", le hashtag qui aide les femmes au visage rond à reprendre confiance

BEAUTÉ - Quoi de plus adorable que des joues bien potelées? Pas grand chose, si ce n'est les pieds de bébés ou peut-être les écureuils.

Certaines personnes semblent toutefois l'oublier et rangent ces jolies rondeurs du visage dans la catégorie indésirable. Une piqûre de rappel ne peut alors pas leur faire de mal.

L'Anglaise Toni, plus connue sous le pseudonyme de "t0nit0ne" sur les réseaux sociaux, s'est attelée à la tâche.Cette "auteure de fil" (Twitter) comme elle se définit, est à l'origine duhashtag#chubbycheekgang, soit "le gang des grosses joues".

Son objectif est clair: faire prendre conscience aux personnes dotées de visages joufflus qu'il s'agit là d'un atout (de taille) et non d'un potentiel complexe. Cette étudiante en communication de 28 ans souligne en effet que les joues rebondies donnent un air bien plus jeune qu'il n'y paraît, dans un message posté sur son compte Tweeter le 13 janvier 2018.

La publication a suscité une avalanche de réactions puisqu'elle a été aimée plus de 62.000 fois, partagée par près de 21.000 personnes et commentée environ 700 fois.

I know a few women in their 20s who dislike their full/chubby cheeks and wish their face was more chiselled. If you're one of these women, that fat is what will keep you looking younger than your peers in older age. You might not like it now but you'll appreciate it one day.

— Toni (@t0nit0ne) 13 janvier 2018