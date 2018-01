Bedoui: "l'Etat n'abandonnera pas les éléments de la garde communale"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a réitéré, mercredi à Alger, que "l'Etat n'abandonnera jamais ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles, notamment les résistants et les éléments de la Garde communale".

"L'Etat n'abandonnera jamais ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles et je veux parler ici des résistants, des éléments de la Garde communale et populations des quartiers qui ont souffert des affres du terrorisme", a affirmé M. Bedoui lors d'une visite d'inspection à l'annexe communale de Bentalha, dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la commune.

Soulignant que c'est là un principe "fondamental" pour l'Etat Algérien et qu'il s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika de soutenir tous ceux qui ont soutenu l'Algérie durant cette période (la décennie noire), le ministre a précisé que l'Etat demeure à l'écoute des préoccupations de ces catégories auxquelles il témoigne respect et considération et oeuvre à la concrétisation de leurs aspirations".

Par ailleurs, le ministre a mis en avant l'impératif d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens et de leur prise en charge afin d'offrir un Service public répondant à leurs attentes et leur permettre de bénéficier des avantages de la modernisation", affirmant que l'objectif du Gouvernement est de servir le citoyen et répondre à ses aspirations en application des instruction du Chef d'Etat"

Après avoir posé la première pierre pour la réalisation du nouveau siège de la circonscription administrative de Baraki, M. Bedoui a procédé à la baptisation de l'espace de détente et de loisirs de Bentalha "Promenade de la réconciliation nationale".

