Commémoration du 63e anniversaire de la mort du martyr Didouche Mourad

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a présidé jeudi dans la commune de Zighoud Youcef dans la wilaya de Constantine la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de la mort du martyr et chef de la wilaya 2 historique, Didouche Mourad, tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955.

Le ministre ainsi que les autorités locales civiles et militaires, de nombreux moudjahidine et citoyens se sont rendus à la localité de Oued Boukarker, le lieu où est tombé en martyr le héros Didouche Mourad, les armes à la main au cours de la bataille de douar Souadek et se sont recueillis devant la stèle érigée près des lieux.

Dans la commune de Didouche Mourad, le ministre des Moudjahidine devra donner le coup d’envoi du tour de cyclisme du chahid Didouche Mourad, organisé à l’initiative de la ligue locale de cyclisme.

Des conférences seront animées par des moudjahidine et chercheurs et des expositions de photographies retraçant le parcours du Chahid Didouche Mourad (1927-1955) sont programmées à la maison de la culture Malek-Haddad au chef-lieu de wilaya, à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire du martyr-héros, tombé au champ d’honneur dans les premiers mois du déclenchement de la Révolution de libération nationale.

