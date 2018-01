Début des soldes d'hiver, plus de 120 autorisations accordées aux commerçants à Alger

Les soldes d'hiver prévues du 18 janvier au 28 février 2018 débuteront jeudi, a annoncé le représentant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger.

Dehar Layachi a déclaré à l'APS que la Direction du commerce de la wilaya d'Alger a accordé 122 autorisations aux commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale, affirmant que l'opération se poursuivra durant la période des soldes pour délivrer davantage d'autorisations".

Il a ajouté que les demandes des commerçants sont réceptionnées par voie électronique pour les ventes règlementées (soldes et liquidation de stocks), et ce dans le cadre de la facilitation des procédures administratives.

Les soldes ont pour objectif, selon l'intervenant, de "donner aux commerçants l'opportunité de promouvoir leurs activités et au consommateur l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits".

Dehar a, par ailleurs, indiqué que l`opération s`effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités de vente au rabais, vente promotionnelle, liquidation de stocks, en magasins d`usines et vente au déballage.

La décision prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce.

Les ventes concernent les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant le début de la période des soldes.

Selon la même source, plus de 800 agents de contrôle et de répression des fraudes sont réparties dans 13 circonscriptions administratives et 57 communes de la wilaya, pour relever les infractions et protéger le consommateur.

Selon le bilan de la période des soldes d'hiver de 2017, 215 autorisations ont été accordées, tandis que 185 infractions aux conditions de vente au rabais et de vente promotionnelle ont été enregistrées.

