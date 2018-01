"Pays de merde": Cory Booker, sénateur démocrate, explose face à une proche de Trump

INTERNATIONAL - C'est une puissante réponse qui a laissé sans voix. Ce mardi 16 janvier, la secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis, Kirstjen Nielsen, était appelée à témoigner devant le Comité judiciaire du Sénat. Et face à ses interlocuteurs, celle-ci a nié en bloc l'emploi de l'expression "pays de merde" ("shithole countries"), employée par Donald Trump le 12 janvier dernier lors d'une discussion sur l'immigration, pour qualifier les pays africains, ainsi que le Salvador et Haïti.

Kirstjen Nielsen a ainsi affirmé que la prononciation de ces mots n'était pas vraiment "audible", car les "sénateurs présents à cette réunion parlaient tous en même temps", rapporte le HuffPost US. Une réaction qui a fortement indigné le sénateur démocrate Cory Booker. Dans un intense discours, celui-ci a donc tenu à la remettre à sa place.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, il l'accuse de "complicité" du racisme de Trump par son "silence et son amnésie". "J'ai un président américain dont je respecte la fonction, qui parle des pays d'origine de mes citoyens bien-aimés de la plus méprisable des façons, et vous ne vous en rappelez pas?", s'indigne-t-il, devant son interlocutrice, silencieuse et embarrassée.