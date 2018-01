L'humour tunisien au rendez-vous du Bataclan chaque dernier samedi du mois entre janvier et avril

Un nouveau Festival du rire tunisien à Paris baptisé "Le dernier Samedi" aura lieu le dernier samedi de chaque mois entre Janvier et Avril 2018 à la salle le Bataclan à Paris, annonce l’association Solid’jerid, organisatrice du Festival.



La première édition du "Dernier Samedi" sera inaugurée le 27 janvier prochain, à 19H00, par le célèbre one man show "Mekki & Zakia" de l’humoriste Lamine Nahdi, qui fête ses 50 ans de carrière.

Lamine Nahdi dont le parcours artistique se poursuit depuis déjà un demi-siècle, est de retour avec une reprise de ce one man show en dialecte tunisien, après une absence de 20 ans. Deux spectacles sont prévus pour "Makki & Zakia" qui sera présenté les 27 janvier et 24 février prochain.



Pour plus de deux heures, Lamine Nahdi se glissera à nouveau dans la peau de plus de 50 personnages en incarnant le personnage de ce paysan, naïf, du nord-ouest tunisien.



En exclusivité, Lamine Nahdi présentera également un nouveau spectacle intitulé "Nmout Alik", d’après un texte et mise en scène de Moncef Dhouib, programmé pour les soirées du 31 mars et 28 avril prochain.



"Solid’jerid" explique que ce choix porté sur le Bataclan pour abriter les quatre spectacles de cette première édition "n'est qu'un appel vivant pour la paix et la tolérance et un hommage rendu aux victimes de la barbarie dans les lieux et dans le monde entier". Il s’agit aussi d’"une alliance qui essaie d’envoyer au monde entier un message de Paix contre tous les types de terrorisme, de violence et de stigmatisation", précise-t-on encore.

Les organisateurs annoncent qu' "une partie de la billetterie du festival sera dédiée en faveur des actions de soutien aux enfants du village "Chakmou" à Hammet Jerid, pour garantir un meilleur accès à l'éducation et à la culture pour les enfants des régions défavorisées et donnera une autre dimension du Rire".

Solid’jerid est une association créée en 2014 par un collectif de jeunes tunisiens originaires du Djérid qui a pour objectifs d’organiser des actions de solidarité et de coopération avec le Djérid Tunisien et contribuer à la structuration du secteur de la culture et du tourisme dans la région. Avec le soutien du Public-Citoyen français, elle vise "à mettre en place des événements de promotion de la culture tunisienne pour assurer une interculturalité entre les pratiques culturelles nationales et celles à l’échelle internationale".

Pour la billetterie, les amateurs du rire parmi la communauté tunisienne et arabe installée en Europe désireuse d’assister au premier spectacle de ce Festival peut se rendre sur le site du Bataclan, en se référant à l’adresse suivante: https://www.bataclan.fr

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.