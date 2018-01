Vous avez raté le Fairground Festival en 2017? Voici l'after-movie et les dates pour 2018

2017 a témoigné du succès de la deuxième édition du festival "Fairground". Un festival de musique électronique alternative qui a investi pendant deux jours l'écovillage de Sousse.

La line-up a réuni les grands noms de la scène musicale internationale et tunisienne dont notamment Adriatique, Mano Le Tough, Just Emma et les Tunisiens Khaled Mrabet, Babaya, Nebila Deussal, The L Brothers, Satori, Oceanvs Orientalis, Woo York ou encore Stavroz. La liste est encore longue mais il n'y avait pas que la musique.

Si on choisit d'aller ou pas à un festival, c'est d'abord pour sa line-up, mais si on s'y sent bien et si on y passe un bon moment, c'est pour son aura. Qu'on danse, qu'on se promène ou qu'on se prélasse, il y a toujours quelque chose à faire, soit du côté de l'aire de jeu, soit au "marché" de produits tunisiens ou encore au kissing booth. Des attractions, ils en avaient prévu.

Cette année, la troisième édition est prévue pour les 13 et 14 juillet (2018), ont annoncé les organisateurs sur la page Facebook, publiant par la même occasion l'after-movie, qui nous fait revivre les bons moments de l'édition 2017.

"Nous vous promettons une troisième édition encore plus grandiose cette année", écrivent-ils dans une autre publication.

