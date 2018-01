Qu'est-ce que ce drapeau sous lequel vont défiler les deux Corées aux JO d'hiver?

CORÉE - Deux pays toujours officiellement en guerre, exceptionnellement unis sous une même bannière. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont mises d'accord, ce mercredi 17 janvier, pour défiler ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'Hiver de Pyeongchang. Elles ont même décidé de créer une équipe féminine de hockey sur glace commune pour la compétition de février. A cette occasion, le fameux drapeau de "la Corée réunifiée" va faire son apparition, symbole d'une entente très fragile et surtout éphémère.

Si les deux Corées se déchirent depuis plus de 70 ans, il existe de rares occasion où la péninsule est temporairement réunifiée: les événements sportifs. Le "Korean Unification Flag", le drapeau de la Corée réunifiée, est alors généralement dégainé.

La bannière représente la péninsule coréenne, en bleu, avec l'île de Jeju au sud-ouest et celles d'Ulleungdo et les roches de Liancourt au sud-est. Toutes trois sont occupées de fait par la Corée du Sud. Le tout sur fond blanc. À noter que les roches ont été rajoutées au drapeau en 2006.

En 1989, sous le gouvernement de Roh Tae-woo , des discussions ont été entreprises pour une union sportive Nord-Sud et la formation d'une équipe commune pour les Jeux asiatiques de Beijing en 1990. Les deux parties ont fait un compromis et, quelques temps après, la carte blanc-bleu de la péninsule coréenne a été choisie.

Même si elle n'a aucun statut officiel, la bannière a été utilisée pour la première fois en 1991 lors du 41e championnat du monde de tennis de table à Chiba, au Japon, et au 8e Championnat du monde de football junior à Lisbonne, au Portugal. Les équipes des deux pays ont par la suite également défilé sous ce drapeau lors des cérémonies d'ouverture des JO d'été de 2000 à Sydney, les Jeux asiatiques de 2002 à Busan, l'Universiade d'été à Daegu (en Corée du Sud) en 2003, ou encore les JO d'été de 2004 à Athènes, les JO d'hiver de 2006 à Turin et les Jeux asiatiques de 2006 à Doha, au Qatar.

Bien loin des considérations sportives, le drapeau a également été hissé à la frontière en 2007, lorsque le président sud-coréen Roh Moo-hyun a visité la Corée du Nord. De même, l'étendard a été utilisé par les citoyens et officiels nord-coréens en 2010 et 2012, lorsque le révérend Han Sang-ryol et le vice-président de la réunification de l'Union de la Patrie, Ro Su Hui, sont respectivement retournés en Corée du Sud après une visite dans le Nord. Les deux ont été arrêtés à leur retour pour leurs visites non autorisées, puis emprisonnés.

Une délégation nord-coréenne devrait visiter les installations olympiques la semaine prochaine dans la ville hôte des prochains Jeux (du 9 au 25 février) située à 80 km de la frontière inter-coréenne, tandis que des sportifs sud-coréens pourraient aller s'entraîner au Nord, dans la station de Masikryong.

La délégation nord-coréenne qui devrait compter 550 personnes - sportifs participant ou non, comme l'équipe de taekwondo, pom-pom girls, journalistes - se rendra à Pyeongchang par la route.