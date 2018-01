BANDE-DESSINÉE - Cette année encore, Le HuffPost était partenaire du Prix BD Fnac pour désigner la bande-dessinée de l'année qui s'est écoulée. Les internautes avaient voté durant deux semaines parmi une sélection afin d'élire leurs six préférés. Un jury de libraires et de journalistes s'est ensuite réuni pour désigner le Prix 2018. Cette année, ce sont deux femmes qui sont à l'honneur puisque c'est l'album "Betty Boob", par Véro Cazot et Julie Rocheleau qui a été primé. Une histoire résolument optimiste malgré le sujet qu'elle aborde...

"Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur jour de sa vie". Une BD qui traite d'un problème grave tout en légèreté. Gros album sans parole, cette BD va à cent à l'heure et entraîne le lecteur dans un tourbillon de rêves, fantasmes et courses effrénées. Du pur burlesque à la Buster Keaton mais en couleurs. Et quelles couleurs puisque la dessinatrice est une virtuose en la matière.

Une BD 100% positive et qui donne le sourire. Le défi était de taille lorsque l'on aborde un thème aussi sensible que le cancer de sein et la thématique de l'acceptation de soi, de son corps. Pari réussi.