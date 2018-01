"Ami-ami": une fois pour toutes, l'amitié homme-femme est-elle possible?

C'est un éternel débat. Il y a ceux qui pensent que l'amitié homme-femme existe -vraiment- et ceux qui sont persuadés qu'entre deux personnes hétérosexuelles de sexe opposé, l'attirance charnelle est inévitable.

Avec son film "Ami-Ami", en salle ce mercredi 17 janvier, Victor Saint Macary relance ce débat vieux comme le monde en mettant en scène Vincent, un parisien fraîchement célibataire. Déprimé par sa dernière rupture, il décide d'emménager avec sa meilleure amie, Nefeli.

"À 25 ans, j'ai vécu en colocation avec une fille qui s'avérait être ma meilleure amie. Autour de nous, les gens avaient du mal à croire à cette amitié sans ambiguïté", explique Victor Saint Macary, le réalisateur. Voilà le point de départ d'"Ami-Ami". Vincent et Nefeli vivent ensemble, "bouffent ensemble", s'appellent toute la journée, rient, pleurent... Bref, ils s'aiment, mais comme des amis.

Tout ce petit bonheur reste sans nuage jusqu'à ce que Vincent rencontre Julie (grâce à Nefeli). Curieusement, le personnage interprété par William Lebghil décide de cacher cette relation naissante à son amie. La suspicion et la jalousie grandissent peu à peu entre les deux inséparables, fragilisant peu à peu leur amitié.

Face aux sceptiques qui ne croient pas que l'amitié entre deux personnes de sexe opposé puisse exister, Le HuffPost a choisi de clarifier la situation une fois pour toutes: Peut-on être dans une amitié homme-femme sans coucher ensemble?

"L'être humain est d'une nature profondément sexuelle"

C'est une question dans l'ère du temps. D'après la psychothérapeute Karine Grandval, la notion d'amitié entre deux personnes de sexe opposé serait assez récente: "Il y a encore une cinquantaine d'années, il n'y avait pas encore de place pour l'amitié homme-femme parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de se côtoyer, les écoles n'étaient pas mixtes et les femmes ne travaillaient pas. C'est donc un phénomène assez récent", racontait la psychologue le 30 juillet dernier dans une tribune du HuffPost.

Évidemment, plusieurs écoles existent. Beaucoup se méfient de l'amitié mixte car elle peut faire peur: quelle est la limite entre l'amitié et l'amour? Margot Bancilhon, qui campe le personnage de Nefeli, l'exprime très bien. Elle, qui admet avoir eu des amis garçons avec lesquels il n'y a jamais eu d'ambiguïté, le concède: "Tout le monde dans sa vie a pu déjà se demander une fois, en étant dans une relation amicale avec quelqu'un: "C'est tellement fort... Est-ce qu'au fond ce ne serait pas de l'amour? Est-ce que je ne la désire pas?"

Le psychologue Samuel Dock estime que ces interrogations sont légitimes: "Dans le mesure où tout est pulsion, des choses peuvent nous traverser l'esprit à un moment. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont s'incarner ou passer dans le registre du fantasme. L'être humain est d'une nature profondément sexuelle et il est normal donc que parfois, certaines questions autour de la sexualité et de son rapport à l'autre lui traverse l'esprit."

"Ça fait aussi partie de la relation amicale et ça n'est pas forcément grave."

Pour la sexologue et thérapeute de couple Claire Alquier, une amitié n'est pas figée. L'ambiguïté peut naître. Dans une relation amicale qui dure pendant plusieurs années, l'affection que l'on ressent pour l'autre évolue au fur et à mesure: "On peut tout à fait considérer que, dans une histoire d'amitié, il puisse arriver, à un moment de leurs vies, pas forcément au même moment, mais qu'il y ait une attirance sexuelle et/ou sentimentale pour l'autre. Pour moi, ça fait aussi partie de la relation amicale et ça n'est pas forcément grave."

Dans le film, c'est la naissance de la romance entre Julie (Camille Razat) et Vincent qui vient fragiliser la stabilité entre le jeune homme et sa colocataire. Pour Claire Alquier, le danger est la trop grande intimité qui existe entre le personnage principal et Nefeli: "Vincent, dans le film, cache ses deux relations, l'une d'amitié et l'autre d'amour, aux deux femmes qui partagent sa vie. Je crois qu'il projette que l'une n'acceptera pas l'autre et inversement parce qu'il a une relation très intime avec sa colocataire Néféli."

"La relation peut basculer. Le fait qu'une troisième personne intervienne dans une relation amicale forte, ça peut être compliqué. C'est le danger de la trop grande intimité qui peut perturber l'équilibre entre les deux personnes. Il y a aussi le danger de la perte de l'exclusivité que l'on a et la tierce personne peut bouleverser cet équilibre-là et pourquoi pas réveiller des enjeux qui n'étaient pas dit ou assumé, peut-être inconscient et qui va totalement changer la situation entre deux amis."

Les hommes, plus sceptiques sur la question?

La conception de l'amitié homme-femme pourrait aussi dépendre du genre. Selon le psychologue Samuel Dock, interrogé par LeHuffPost, les hommes pourraient avoir tendance à être plus sceptiques que les femmes sur l'existence d'une telle amitié: "Je pense que c'est notamment dû au rapport à la sexualité des femmes et des hommes. C'est une vaste question qui renvoie à la construction sexuelle de chacun, en fonction de son genre. Peut-être que les femmes sont plus apaisées par rapport à la question de la sexualité que les hommes."

Tous les spécialistes interrogés par le HuffPost sont néanmoins formels: l'amitié entre un homme et une femme existe. Vous pouvez donc être ami avec quelqu'un du sexe opposé au vôtre sans pour autant vouloir coucher avec.

Et même si, pendant cette amitié, des rapports sexuels interviennent, ce n'est pas un drame. William Lebghil, qui interprète Vincent dans "Ami-ami", le dit très bien lui-même, un couple, "est-ce que ce ne serait pas deux meilleurs potes qui couchent ensemble?".

Selon la sexologue Claire Alquier, "les relations sexuelles sont possibles entre amis, tant que les choses sont claires entre les deux personnes. Mais il est vrai que la relation sexuelle ou sentimentale peut être fatale à l'amitié, si l'un attend plus que l'autre". Car là est la véritable problème: la souffrance que peut éprouver l'un des deux amis, qui commence à éprouver des sentiments amoureux pour l'autre. Dès lors, les attentes évoluent et l'aspect unilatéral de l'amour à sens unique tourmente l'un des amis qui, pour préserver sa relation amicale, risque de cacher ses sentiments.

