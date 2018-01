Découvrez Tunisia Tourism TV, la nouvelle web TV dédiée au tourisme tunisien

Tunisia Tourism TV est la nouvelle web TV dédiée au tourisme tunisien. Une chaîne Youtube accompagnée d'un guide touristique en ligne, qui se donnent pour mission d'aider les touristes à mieux connaitre la Tunisie à travers les différentes rubriques et vidéos qu'ils présentent.

Dans la page d'accueil du site web officiel de la chaîne, on trouve un ensemble de vidéos promotionnelles, avec une production agréable et une interface design et très facile à utiliser.

tunisiatourism.info est pour le moment disponible en deux langues, à savoir le Français et l'Anglais.

Tunisia Tourism TV affiche un logo élégant, avec un nom en écriture manuscrite, et le slogan "La Tunisie vous réussit, Tunisia makes you thrive".

La chaîne offre jusqu'à maintenant, 13 vidéos promotionnelles, sur plusieurs villes touristiques tunisiennes, à l'instar de Oudhna, Dougga, Tozeur, Carthage, et abordant une ou des particularités propres à ces régions.

La chaine présente également sa propre émission baptisée "Mouch Normal", une émission qui se veut présenter un regard enthousiaste sur la Tunisie, "sans s’interdire d’être parfois un peu impertinent" indique le site. L'émission traite de l'actualité touristique, proposant également une interview mensuelle avec une personnalité du secteur du tourisme.

tunisiatourism.info publie également des articles sur des endroits touristiques du pays, proposant aussi un outil de recherche qui aide les touristes à mieux adapter leurs séjours à travers des critères de recherche préétablis, notamment le type d’hébergement (Hôtels, Maisons d'hôtes, Appart-hôtels, Campements et Gites), le nombre d'étoiles pour les hôtels, la ville, ou encore la chaîne d’hôtels souhaitée.

Le guide offre également des conseils et des suggestions basées sur des expériences, comme les plages, les sports, les saveurs, et plein d'autres centres d'intérêt.

Une multitude de centres de thalassothérapie est également au rendez-vous, avec une mise en avant des traditions telles que le Hammam, les massages traditionnels, ou encore les soins naturels.

Le site se décrit comme étant dédié au passionnés de voyages et qui sont à la recherche de séjours en Tunisie.

"TunisiaTourism.info est un portail pensé pour vous. Découvrez de plus près la Tunisie et ses sublimes villes et paysages, et choisissez votre hôtel en quelques clics." est-il mentionné en description.

Le portail publie également l'actualité touristique, qu'il est possible de partager sur les principaux réseaux sociaux.

Une Newsletter a également été pensée, vous permettant ainsi de rester à jour.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.