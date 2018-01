GARDEL Bertrand via Getty Images

Les tarifs des taxis individuels vont être modifiés dans les semaines qui viennent. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général de l’Union Tunisienne des chauffeurs de taxi, Faouzi Khabouchi dans une interview accordée ce mardi 16 janvier 2018 à Jawhara Fm. Une augmentation d’environ 20% qui sera prévue entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, a-t-il fait savoir.

Il a rappelé que l’accord relatif à cette augmentation ainsi que d’autres propositions importantes dont l’annulation des procès-verbaux d’infraction ont été verbalement conclus avec les ministères du Transport, de l'Intérieur et des Finances. “Rien n’est encore signé” a-t-il révélé en menaçant d’une grève du secteur au cas où l’accord ne sera pas respecté d’ici mars.

Khabouchi a rappelé que la grève initialement prévue par les propriétaires des taxis individuels a été temporairement annulée. “Vu le contexte actuel, nous avons jugé qu’il est impératif de suspendre la grève en attendant la satisfaction de nos revendications par le gouvernement. C’était un devoir national”, a-t-il noté en soulignant la possibilité de recourir aux protestations et de renouveler la pratique de l'escalade jusqu’à l’obtention d’une réponse favorable à leurs revendications.

En effet, l’Union tunisienne des taxis individuels a décidé d'entamer une grève ouverte à compter du lundi 15 janvier, grève qui a finalement été annulée suite à cet accord. Cette grève intervenait en signe de protestations contre la non tenue par les autorités responsables de leurs engagements notamment en ce qui concerne la révision des amendes exagérées et des assurances et des impôts élevés.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.