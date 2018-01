Le spectacle artistique "Muses Exilées" en janvier à Béjaïa

Le théâtre régional de Bejaia "Abdelmalek Bouguermouh" accueillera la 6e édition de l’événement culturelle "Muses Exilées" le 20 janvier prochain. Cette nouvelle édition prévoit un riche programme de spectacles,

L'objectif de cette manifestation est d'inviter de jeunes artistes de différentes disciplines à se produire durant cet événement et de se faire connaitre. Il rend également hommage à des artistes oubliés de l'histoire.

Au programme de cette nouvelle édition trois expositions photographiques sous le thème "huis clos".

Comme à chaque éditions "Muses Exilées" rendront hommage à des artistes comme Rabah Belamri écrivain algérien, né à Bougaa, région située actuellement dans la wilaya de Sétif, le 11 octobre 1946. Perdant la vue en 1962, il poursuit ses études à l’école des jeunes aveugles d’El Biar à Alger, pour plus tard aller à l’École normale d’instituteurs de Bouzareah et à l’université d’Alger. Dans les années 70, il part à Paris et soutient un doctorat sur l’œuvre de Louis Bertrand, miroir de l’idéologie coloniale. Il est auteur de romans, poèmes, contes et recueils.

Il meurt en 1995 à la suite d’une intervention chirurgicale à Paris. Tout au long de sa carrière littéraire, il n’a pas eu cessé d’essayer de sauver de l’oubli le patrimoine littéraire oral algérien. Il a traduit, répertorié et classé des contes ancestraux.

Un autre hommage sera rendu au journaliste algérien, poète et romancier en langue berbère, Salem Zenia.

Il y aura également de la poésie et du slam avec Yara Rim Menia, poétesse d'expression arabe de Jijel, Oum El Khir Fellague, poétesse d'expression française de Laghouat, Bouzid HARZELLAH, poète d'expression arabe de Tébessa et bien d'autres.

