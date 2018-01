Casablanca: Plus d'1,6 kg de cocaïne extraits des intestins d'un ressortissant nigérian

razyph via Getty Images

DROGUE - Emballée dans 89 capsules, une quantité de 1,685 kilogramme de cocaïne a été extraite des intestins d'un ressortissant nigérian, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, indique la préfecture de police de Casablanca relayée par la MAP.

Soupçonné de trafic de cocaïne, le suspect a été interpellé par les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, le 11 janvier dernier. Le mis en cause, un professeur de 44 ans, était en provenance de Sao Paulo, au Brésil, précise un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Il a ensuite été placé sous surveillance médicale au CHU Ibn Rochd pour extraire la cocaïne de ses intestins. La même source précise que le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN "pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes", conclut le communiqué. En novembre dernier, toujours au CHU Ibn Rochd, 3,515 kilos de cocaïne, emballés dans 113 capsules, avaient été extraits des estomacs de trois ressortissants subsahariens. Ces derniers avaient été interpellés à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, où les arrestations de passeurs de drogue sont fréquentes.

La capitale économique du royaume est en effet un point de passage stratégique pour les trafiquants de drogue, notamment entre le continent africain et le continent sud-américain. En septembre dernier, près de 6,5 kilos de cocaïne en poudre dissimulés dans les estomacs de cinq ressortissants subsahariens avaient été saisis à l'aéroport Mohammed V. Quelques jours plus tôt, un Brésilien de 27 ans, également arrivé à l’aéroport de Casablanca à bord d’un vol en provenance de São Paulo et à destination d’Accra, au Ghana, avait été arrêté avec 6,3 kilos de cocaïne dissimulée dans son bagage.