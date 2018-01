Nadhir Ktari serait vivant et dans un hôpital en Libye, selon une publication Facebook de sa mère

Sonia Rejeb, mère de Nadhir Ktari, journaliste tunisien disparu en Libye avec son collègue Sofiane Chourabi et dont le sort n'a jamais été établi, a publié aujourd'hui sur sa page Facebook une photo d'une personne, apparaissant comme alitée à l’hôpital, avec ce qui ressemble à des pansements ou des plâtres entourant les bras.

Dans sa publication, elle affirme qu'il s'agit bien de son fils disparu en Libye depuis 4 ans, appelant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires.

"Ils avaient annoncé son décès sans jamais apporter de preuves ... Nous avons dit qu'ils étaient en vie, et nous l'avons répété, et voici la preuve ... Une photo de mon fils Nadhir dans un hôpital libyen prouve qu'il est toujours en vie, et qu'il est détenu par les officiels libyens. Le militaire assis à ses côtés en est la preuve ... Aux parties concernées d'être responsables et de faire quelque chose.

C'est une preuve que nous mettons entre les mains du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, du Syndicat des journalistes, des avocats, du juge chargé du terrorisme, et de toute la société civile."