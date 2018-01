DRAME - Les voisins de la "maison de l'horreur" située à Perris, en Californie, sont abasourdis. Une fratrie de 13 enfants a été retrouvée enchaînée, affamée et enfermée après qu'une des soeurs a donné l'alerte aux autorités. Leurs parents, Louise et David Turpin, ont été incarcérés pour "torture et mise en danger d'enfants".