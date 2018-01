Ils ont transformé les insultes de Trump en un clip promotionnel plein d'humour pour la Namibie

HUMOUR - Les Haïtiens avaient déjà répondu à Donald Trump sur Twitter en partageant les photos les plus pittoresques de leur pays après que le président américain a déclaré : "Pourquoi tous ces gens qui débarquent de pays de merde viennent chez nous?" Alors que ces propos n'avaient pas tardé à déclencher une polémique, ils ont aussi été tournés en dérision, notamment par la chaîne Youtube EES dont les créateurs se sont amusés à croiser imitation de Donald Trump et clip promotionnel pour inciter au tourisme. Et sur Facebook, la vidéo, qui affiche près de 700.000 vues et plus d'un million de partages trois jours après avoir été partagée, semble ne pas avoir fini de faire rire.