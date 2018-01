Coupe du monde 2026: Cette agence de communication londonienne est un sérieux atout pour le Maroc

Football - Germany v Argentina - FIFA World Cup Brazil 2014 - Final - Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - 13/7/14 A general view of the FIFA World Cup trophy during the celebrations Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONLY. | AI Project / Reuters

FOOTBALL - La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a désigné l'agence VERO Communications basée à Londres pour l'organisation de la Coupe du monde 2026, a récemment annoncé la structure britannique dans un communiqué.

"Le Maroc est un pays véritablement accueillant, avec une authentique passion pour le football, offrant d'excellentes conditions d'accès pour les joueurs, facilitant aux fans l'accès et les déplacements dans un seul et même fuseau horaire", défend Mike Lee, président de la structure qui accompagnera le Maroc. "Sa localisation au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, et de l'Est et de l'Ouest, offre aussi à la FIFA une superbe proposition commerciale", ajoute celui qui va devoir bâtir une stratégie et façonner l'identité d'une nation dynamique, apte à organiser l'une des compétitions sportives les plus enviées de la planète. L'agence assumera notamment la stratégie médiatique, réseaux sociaux inclus.

Une annonce qui a de quoi créer l'espoir, dans la mesure où elle s'est bâtie une solide réputation dans le milieu en accompagnant avec succès bon nombres de campagnes médiatiques sportives, la plus récente étant les Jeux Olympiques de 2024 remportés par la ville de Paris.

En 2015 déjà, un article du Monde présentait Mike Lee comme un "talisman pour les candidats à l’organisation des grands-messes sportives", citant les Jeux olympiques de Londres 2012, ceux de Rio 2016, mais aussi la Coupe du monde au Qatar 2022, et les Jeux d'hiver 2018 de Pyeongchang. Des "candidatures qui n’étaient pas favorites", précise le site du quotidien français. L'espoir est donc permis à quelques semaines de l'annonce des résultats, prévus pour le 13 juin prochain, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2018 en Russie.