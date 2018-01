Le ministère des Affaires culturelles se penche sur le transfert du Fonds national des œuvres plastiques du Palais Ksar Saïd à la BNT

Une séance de travail sur le transfert du Fonds national des œuvres plastiques s'est tenue lundi, au siège du ministère des Affaires culturelles.

Celle-ci s'est précisément intéressée aux "questions relatives au transfert du Fonds national des œuvres plastiques des réserves du Palais Ksar Saïd à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT)", rapporte l'agence TAP.

L'ancien palais beylical du Bardo, abrite une collection d'œuvres plastiques remarquables, principalement constituée de peintures représentant des portraits et scènes immortalisant les grands événements de l'histoire tunisienne. Cette dernière regroupe notamment des travaux signés par des grands maîtres de la peinture européenne du XIXème siècle comme Charles Gleyre, Charles-Philippe Larivière ou encore Feodor Dietz.

Amel Hacha, directeur général des services communs au ministère des affaires culturelles, a présidé cette séance avec les membres de la commission nationale de préservation du Fonds national des œuvres plastiques.

Elle a ainsi pointé du doigt l'urgente nécessité du transfert et de l'amélioration des moyens de préservation des œuvres plastiques afin de sauvegarder de la mémoire nationale. Amel Hacha a notamment souligné l'importance du développement des opérations d'inventaire, de numérisation et plus largement de logistique en relation avec les différentes institutions et structures publiques.



