Abou Zahri appelle l'Algérie à jouer le rôle de "médiateur" dans le processus d'union palestinienne

Le porte-parole du mouvement de résistance palestinien Hamas, Samy Abou Zahri, a appelé lundi l'Algérie à poursuivre son soutien à la cause palestinienne et à jouer son rôle en tant que médiateur,entre les factions palestiniennes, dans le processus d'union, particulièrement avec les "graves pressions" auxquelles est confronté le peuple palestinien.

Conduisant une délégation en Algérie, a exprimé, lors d'un point de presse animé au terme de sa rencontre avec le président du parti Tajamoue Amel El Djazair (Taj), Amar Ghoul, "nous comptons beaucoup sur l'Algérie qui demeure depuis toujours, pour la cause palestinienne, une citadelle imprenable face aux pressions".

Sur le "dossier de la réconciliation palestinienne qui piétine", Samy Abou Zahri a exprimé exprimé le souci du mouvement Hamas de "finaliser ce dossier et de retrouver l'unité du peuple palestinien", affirmant également que le mouvement "a apporté beaucoup et apporte toujours davantage" pour dépasser la crise interne.

Samy Abou Zahri a expliqué à ce sujet que son mouvement accueille favorablement "toute initiative ou médiation" de l'Algérie pour la concrétisation de l'unité et de la réconciliation entre les factions palestiniennes, au service de la mère des causes.

Abou Zahri a évoqué, dans le même sillage, le soutien constant et inconditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne, d'autant plus, a-t-il dit, que l'Algérie était "le premier pays à avoir soutenu la cause palestinienne et à lui avoir fournie fonds et armes, et ce, sans avoir attendu une récompense politique en retour ".

A ce titre, le responsable palestinien a exprimé "sa fierté" quant à la position algérienne, estimant que cette dernière "jouit d'une grande estime de la part de l'ensemble des enfants du peuple palestinien".

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la décision du président américain de transférer l'ambassade de son pays à El-Qods Echarif (Jérusalem), et qui vise à judaïser cette ville et à "se débarrasser de la cause palestinienne".

