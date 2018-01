L'application Wesselni multiplie les offres pour atteindre une plus large clientèle

À seulement deux mois de son lancement, l’application de transport "Wesselni", (conduis-moi), enrichi sa plateforme de service avec de nouvelles offres. Le fondateur de la startup éponyme, Houari Mohamed mehdi a annoncé aujourd’hui 15 janvier au cours d’une conférence de presse que l’application s’adapte mieux aux besoins de la clientèle.

L’application Wesselni a été créé dans le cadre du programme "Alger Smart City" pour répondre à la problématique de mobilité urbaine à Alger. Depuis sa mise en ligne au mois de novembre, l’application a comptabilisé plus de 15 000 téléchargements et 5500 utilisateurs. Aujourd’hui elle est accessible à Oran, et devient la seule application VTC (voiture de transport avec chauffeur) dans la région. L’application "Wesselni" sera disponible prochainement à Sétif et Constantine et connaîtra une généralisation sur tout le territoire national d’ici 2020, précise encore Houari Mohamed mehdi.

En se connectant à l’application Wesselni, l’utilisateur s’inscrit en introduisant le nom et le mot de passe. Après avoir indiqué le lieu de départ et sa destination, un algorithme lui comptabilise le montant de la course et le temps d’attente. Pour les personnes à mobilité réduite un numéro de téléphone est mis à leur disposition pour joindre le service Wesselni.

Disposant de sa propre flotte, la startup "Wesselni" met à la disposition des utilisateurs 42 véhicules et 120 chauffeurs qui assurent un service h24 sans tarifs de nuit. Mehdi Ouali a indiqué que les chauffeurs partenaire sont choisis selon des critères rigoureux dans le souci d’assurer une sécurité optimale pour le client.

"Le chauffeur partenaire homme ou femme, doit d’abord fournir un dossier administratif qui contient notamment un casier judiciaire. Il doit avoir son permis depuis plus de 5 ans et le véhicule moins de 5 ans. Il passera un tester drive afin d’évaluer ses compétences en conduite, et sera formé sur l’utilisation de l’application avant de devenir officiellement partenaire de Wesselni" indique le fondateur de la startup.

Le chauffeur ne peut en aucun cas refuser une commande seulement pour des raisons de sécurité.

Parmi les nouveautés phares annoncé aujourd’hui l’assurance des utilisateurs. Les véhicules du service Wesselni sont équipes de toutes sortes de commodités à savoir le siège bébé, la connexion Wi-Fi, le paiement par carte bancaire, et même les rafraîchissements.

Deux nouvelles offres sont désormais disponibles. La première pour une clientèle VIP avec des voitures de luxe et un service premium. Et la seconde offre destinée aux étudiants

De nouvelles langues ont été introduite pour la clientèle étrangère notamment l’espagnol, l’allemand, le japonais, le chinois et l’italien.

Le fondateur de la startup Wesselni a indiqué que d’ici une année un service de taxi-moto sera lancé par la startup.

