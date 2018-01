Découvrez le pays le plus visité au monde en 2017

Situé à la fin des jardins du Túria, où le fleuve du même nom passait avant la grande inondation de 1957, le Centre des arts et des sciences de Valence est de toute beauté, tout comme les autres bâtiments environnants. Ce complexe signé par l’architecte valencien Santiago Calatrava ajoute agilement un vent de modernité dans la vieille ville, déjà très charmante au départ.

Comme plusieurs villes européennes, Valence avait jadis une ville fortifiée. C’est le quartier des impressionnantes cathédrales et bâtisses anciennes. Même le bureau de poste est à nous décrocher la mâchoire. En face, c’est d’ailleurs où se déroule une bonne partie des célébrations des Fallas qui se déroule chaque année entre le 15 et le 19 mars. À la façon d’un carnaval, des artistes construisent chaque année d’immenses structures de bois hautement colorées – fallas - pour passer un message satirique à propos d’une idée ou même d’un parti politique.

Un grand classique à visiter, le marché Colón est particulièrement époustouflant grâce au travail de l’architecte, Francisco Mora. Inauguré en 1916, c’est encore l’endroit parfait pour casser la croûte, prendre un verre et faire du magasinage. De plus, les édifices environnants sont splendides, voire grandioses, dignes de ce quartier chic de Valence.

Partout à travers la vieille ville, on trouve de jolies boutiques uniques, où dénicher des produits locaux, souvent faits à la main. Chez Simple par exemple, on mise surtout sur les objets qui rappellent les traditions valenciennes, comme une version moderne et confortable des souliers folkloriques.

Dans une pâtisserie valencienne, on n’offre pas de boisson d’amande pour remplacer le lait dans le café. On sert plutôt une boisson à base de souchet, aussi connu sous le nom de « tiger nut » en anglais, appelé horchata de chufa. Servie froide et légèrement sucrée, la tradition veut que nous y trempions nos brioches, comme un biscuit dans un verre de lait. Tout un dessert!

Que ce soit pour un lunch tardif ou l’apéro, les tapas ont aussi la cote à Valence. On laisse idéalement le serveur nous surprendre avec les délices locaux. Le comble du bonheur, la province de Valence produit aussi d’excellents vins blancs et rouges, en plus de leur vin fortifié, le moscatel, un classique en fin de repas.