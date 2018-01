SÉRIE TV - Le retour à Gilead est imminent. La série phénomène "La servante écarlate" revient enfin sur le service américain de vidéos à la demande Hulu. "The Handmaid's Tale", adapté du livre du même nom de Margaret Atwood, raconte l'existence de Offred -de son ancien prénom June- dans une Amérique dystopique désormais régie par un gouvernement totalitaire qui contrôle la population. Les femmes y sont réduites en esclavage dans le seul but de procréer.

Sortie en avril 2017, la première saison a été saluée par la critique et les téléspectateurs. La série a été récompensé aux Golden Globes ainsi qu'aux Emmy Awards, tout comme Elisabeth Moss, qui campe le personnage de June.

Hulu a dévoilé dimanche 14 janvier la première bande-annonce de cette nouvelle saison tant attendue. On y retrouve June, en compagnie de Nick, ou encore Moira qui a retrouvé Luke (le compagnon de June) après s'être échappée à Toronto. Quelques plans laissent à penser que cette saison sera à nouveau composée de flashbacks ou qu'elle mettra en scène les colonies, mentionnées dans la saison 1.

Le site américain Entertainment Weekly a précisé que cette saison sera composée de 13 épisodes et qu'elle se concentrera sur la grossesse d'Offred ainsi que sur son combat pour retrouver son enfant, que le gouvernement lui avait retiré alors qu'elle tentait de s'échapper vers le Canada.

Le média a aussi dévoilé la date de diffusion des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison. Il faudra donc attendre le 25 avril pour suivre la révolte de June et des autres servantes écarlates. Les épisodes seront diffusés tous les mercredis sur Hulu.

Entertainment Weekly avait publié, le 12 janvier, les premiers visuels de cette nouvelle saison. On peut y deviner les colonies mentionnées dans la première saison, ou encore des funérailles. Dans une interview à EW, le showrunner Bruce Miller a expliqué être particulièrement enthousiaste à propos de cette scène funeste: "Tout, de la conception des costumes à leurs regards, glace le sang".

A Sister, dipped in blood. The #HandmaidsTale continues this April, only on @hulu. pic.twitter.com/bu2GdtMn32 — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) 12 janvier 2018