FOOTBALL - "Il a tenté de se faire justice lui-même." Rarement ce poncif du commentaire sportif n'aura autant eu sa place dans un match de football. Ce dimanche 14 janvier, le Paris Saint-Germain s'est imposé à l'arraché (0-1) sur la pelouse du FC Nantes, en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Mais au-delà du score et même de la rencontre, une image risque de faire parler pendant longtemps: une tentative de coup de pied sur un joueur nantais de la part de... Tony Chapron, l'arbitre de la rencontre. En toute fin de partie, alors que les Parisiens se ruaient à l'offensive, le défenseur des canaris Diego Carlos a malencontreusement heurté l'officiel du match.

Ce dernier s'est retrouvé projeté à terre, et dans réflexe totalement improbable, il a tenté d'asséner un violent coup de pied au joueur. Une image folle, qui a très vite fait le tour des réseaux sociaux et suscité hilarité et incompréhension partout dans le monde. D'autant que pour parachever ce moment de gloire, l'homme en noir -qui était en vert- n'a rien trouvé de mieux que d'expulser la victime de son geste et d'accorder un coup-franc à Paris.

Actuellement en larmes. Et Paga qui sort "C'est lui qu'il faut expulser"...

Immense moment de Ligain. ♥#FCNPSG pic.twitter.com/O8EZGu9dmF — Charly M. (@SeriousCharly) 14 janvier 2018

Un "tacle" et une décision qui ont d'ailleurs fait réagir de nombreux footballeurs professionnels. L'Angevin Pierrick Capelle a par exemple dénoncé un "gros scandale", regrettant que les officiels soient "intouchables" tout en ayant "tous les droits". D'autres, comme l'ancien Nantais Lucas Deaux et le Citizen Benjamin Mendy ont préféré d'amuser d'une situation grotesque. L'ancien arbitre Bruno Derrien, référence française en la matière, a lui simplement dit qu'il ne comprenait "rien" à ces images.

Incroyable 😂😂😂 ... 🥊🥋 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 janvier 2018

Pour moi,c'est Diego Carlos qui aurait du mettre le rouge à Monsieur Chaperon😂😂😂#dinguerie — Lucas Deaux (@LucasDeaux) 14 janvier 2018

Comme eux, de nombreux internautes et journalistes se sont d'ailleurs rués sur leurs claviers pour commenter avec humour cette scène des plus insolites.

Allez c'est bon Chapron m'a fait sortir de ma retraite Paint. pic.twitter.com/DUV2GNuqL3 — Paul Arrivé (@Paul_Dejala) 14 janvier 2018

Tony si tu vois ce tweet... Ne lis SURTOUT pas les autres tweet. Et je citerai Scar dans le Roi Lion:

« Pars, pars très loin et ne reviens jamais. »#Chapron — Lecaplain Baptiste (@BaptisteLecapl1) 14 janvier 2018

Diego Carlos veut rattraper Chapron qui tombe

Chapron lui met un kick une première en Europe

Diego Carlos est expulsé

Coup franc pour le PSG

Aucune logique



La Ligue 1 Conforama mieux que Netflix et HBO — Lino Treize 🇬🇷 (@LinoTreize) 14 janvier 2018

Tony Chapron : « You tackling to me? » pic.twitter.com/DvX9hEZs3n — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) 14 janvier 2018

Au terme de la rencontre, le milieu de terrain nantais Valentin Rongier a forcément réagi au coup de pied de Tony Chapron sur son partenaire. "Il faut qu'il se remette en question de temps en temps... Nous, si on fait ça, on prend 10 matches en commission de discipline", a-t-il déclaré au micro de Canal+. Son entraîneur, Claudio Ranieri, a préféré éviter la polémique, regrettant simplement que son défenseur expulsé ne manque un match dans les jours à venir.

Arbitre au plus haut niveau depuis une quinzaine d'années, Tony Chapron a annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière en fin de saison. En fonction de la décision qui sera prise quant à son geste tout à fait extraordinaire, et on l'imagine inédit pour les instances judiciaires du football français, elle pourrait peut-être se finir encore plus tôt.

